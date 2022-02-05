Власти Кубани назвали некритичным количество жалоб на качество размещения на курортах

КРАСНОДАР, 5 февраля. /ТАСС/. Врио министра курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина заявила ТАСС, что количество жалоб на качество гостиничных услуг в Краснодарском крае, не является критичным для общего номерного фонда, часть жалоб необъективна.

"В 2021 году в министерство курортов в профильный отдел поступило 250 обращений граждан, практически 90% из них касались качества оказания гостиничных услуг. Для такого объема номерного фонда - показатель некритичный. Также отмечу, что не все жалобы объективны", - сообщила Золотухина. Она утверждает, что все обращения рассматриваются коллегиально, с собственниками гостиниц проводятся разъяснительная работа о необходимости соблюдения правил оказания гостиничных услуг, вежливого и лояльного отношения к гостям. "Наша цель - обеспечить каждому гостю такой отдых на курортах Краснодарского края, чтобы ему хотелось вернуться", - резюмировала Золотухина.

В региональном министерстве уточнили ТАСС, что в 2021 году на территории Краснодарского края прошли классификацию порядка 3 тыс. гостиниц. По состоянию на 2022 год в регионе работает 230 объектов высшей категории (4 звезды - 189 объектов, 5 звезд - 41 объект), 599 средств размещения уровня 3 звезды, низшая категория подтверждена у 2 139 объектов (2 звезды - 308 объектов, 1 звезда - 94; без звезд - 1 737 объектов). В министерстве добавили, что после введения с января 2022 года в России обязательной классификации всех средств размещения, сформированные рабочие группы выезжают на объекты, не прошедшие классификацию, осматривают их, проводят разъяснительные беседы с представителями.

На конец января глубина бронирования курортов Краснодарского края достигает восьми месяцев, отели региона уже забронированы более чем на 25% в летние месяцы. Летом на курортах края услуги по размещению туристам будут оказывать около 4,2 тыс. классифицированных гостиниц общей вместимостью более 165 тыс. номеров. Курорты Краснодарского края в 2022 году планируют принять не менее 17 млн туристов.

В конце января в Ростуризме сообщали о жалобах на несоответствие российских отелей заявленной категории звездности в 2021 году. Уточнялось, что чаще всего туристы жаловались на гостиницы Крыма, Краснодарского края, есть несколько жалоб по Ленинградской области.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты. Турпоток на курортах Кубани по итогам 2021 года практически достиг показателей рекордного 2019 года: край посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.