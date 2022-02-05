Кабмин направит финансирование на расширение парка санитарной авиации

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ направит Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) средства на приобретение в лизинг специализированного самолета Sukhoi Superjet 100, предназначенного для оказания неотложной медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

По ее данным, средства пойдут на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды самолета до 2034 года. Как уточняется в распоряжении, на эти цели ежегодно будет выделяться более 296 млн рублей.

В кабмине уточнили, что новый российский самолет Sukhoi Superjet 100 имеет три модульных варианта медицинской комплектации и предназначен для эвакуации граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, из труднодоступных мест и с территорий зарубежных государств. По данным пресс-службы, санитарная авиация эвакуирует около тысячи подобных пациентов в год.