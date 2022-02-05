Кабмин выделит средства на оплату труда медиков, удаленно консультирующих при ковиде

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило выделение дополнительно около 600 млн рублей на оплату труда медицинских работников, дистанционно оказывающих консультативную помощь гражданам с ковидом. Как сообщается в субботу на сайте кабмина, решение было одобрено на состоявшемся в четверг заседании правительства.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решении.

Как отмечается в материалах кабмина, "увеличение численности медработников, оказывающих консультативную медицинскую помощь в период подъема заболеваемости и распространения новой коронавирусной инфекции, позволит своевременно обеспечить медицинской помощью пациентов <…> в амбулаторных условиях (на дому) и осуществлять динамическое наблюдение за такими пациентами".

На заседании правительства в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что на эти цели планируется выделить 600 млн рублей, что позволит задействовать не менее 2,5 тыс. специалистов (медицинских сотрудников и студентов-медиков), которые будут консультировать людей дистанционно.