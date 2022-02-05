{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин выделит средства на оплату труда медиков, удаленно консультирующих при ковиде

На эти цели направят 600 млн рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило выделение дополнительно около 600 млн рублей на оплату труда медицинских работников, дистанционно оказывающих консультативную помощь гражданам с ковидом. Как сообщается в субботу на сайте кабмина, решение было одобрено на состоявшемся в четверг заседании правительства.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в решении.

Как отмечается в материалах кабмина, "увеличение численности медработников, оказывающих консультативную медицинскую помощь в период подъема заболеваемости и распространения новой коронавирусной инфекции, позволит своевременно обеспечить медицинской помощью пациентов <…> в амбулаторных условиях (на дому) и осуществлять динамическое наблюдение за такими пациентами".

На заседании правительства в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что на эти цели планируется выделить 600 млн рублей, что позволит задействовать не менее 2,5 тыс. специалистов (медицинских сотрудников и студентов-медиков), которые будут консультировать людей дистанционно.

Теги
Россия
Кабмин одобрил законопроект о снижении страховых взносов для инвесторов на Курилах
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщал, что для предпринимателей, зарегистрировавшихся на Курилах после введения этих условий, в течение 20 лет тариф на пенсионное страхование будет составлять 6%
Читать полностью