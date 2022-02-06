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Власти Перу временно сняли запрет на разгрузку танкеров на НПЗ Repsol

OEFA выдало разрешение на проведение операций по погрузке и разгрузке в терминалах номер 1 и 3 НПЗ "Ла-Памилья" сроком на 10 дней

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Перу временно разрешили испанской компании Repsol возобновить погрузку и разгрузку танкеров в терминалах ее нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где произошла крупная утечка нефти. Об этом сообщило в субботу перуанское Агентство по оценке и мониторингу окружающей среды (OEFA).

"OEFA дает временное разрешение сроком на 10 дней на проведение операций по погрузке и разгрузке в терминалах номер 1 и 3 НПЗ "Ла-Памилья", - говорится в сообщении.

31 января Министерство охраны окружающей среды Перу сообщило, что Repsol запрещено проводить любые операции по погрузке и разгрузке танкеров в перуанских водах до тех пор, пока компания не сможет гарантировать защиту от утечек нефти. После этого перуанские авиапрофсоюзы предупредили, что эта мера может нанести сильный удар по отрасли и экономике страны в целом, поскольку НПЗ Repsol производит 60% топлива, используемого в местной авиации.

Разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера у НПЗ Repsol в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В воду попало более 10 тыс. баррелей углеводородов. Прокуратура Перу начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде. Repsol утверждает, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, которые вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга.

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