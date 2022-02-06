Хайнань в "золотую новогоднюю неделю" представил насыщенную программу фольклора

ХАЙКОУ /Китай/, 6 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в "золотую неделю" общенациональных выходных по случаю празднования Нового года по лунному календарю, длящихся с 1 по 6 февраля включительно, подготовила насыщенную программу фольклора. Как сообщила газета "Хайнань жибао", традиционные народные представления прошли в разных частях острова.

По данным издания, туристы получили возможность посетить достопримечательности и параллельно поприсутствовать на различных культурных мероприятиях. В частности, оценить искусство ритмичных композиций малой народности мяо - потомков солдат, около 600 лет назад дислоцированных на острове китайским императором, а также танец цилинь, названный в честь мифического животного, которого часто сравнивают с единорогом.

Одно из мест, где прошли выступления - старые районы Цилоу в исторической части города Хайкоу (административный центр провинции), история которых насчитывает более 700 лет. Они занимают площадь 2 кв. км, общая длина небольших улочек в длину достигает около 4,4 км. По официальной оценке, там насчитывается около 600 трех- и четырехэтажных зданий в южноазиатском и колониальном стилях, которые считаются национальным культурным достоянием. На их фоне, как отмечается, культурные программы приобретают неповторимый экзотический колорит.

Местные гиды также советуют посетить район карликовых вулканов - геопарк "Шишань", где находится кратер, который последний раз извергался 13 тыс. лет назад. Там расположена самая высокая естественная возвышенность в Хайкоу, достигающая 222,8 метра. Одним из пунктов туристической программы на этот раз стали танцы с бамбуковыми шестами - древний увлекательный вид художественного искусства, требующий от участников физической подготовки и хорошей сноровки.

Увлекательные представления были организованы и в городе Вэньчан на северо-востоке Хайнаня, где находится один из четырех космодромов КНР и самый южный в стране храм Конфуция. Там же на берегу океана расположена известная в Китае туристическая зона "Тунгулин", на территории которой на высоте 338 метров над уровнем моря есть смотровая площадка, позволяющая обозревать захватывающую морскую панораму. Кроме того, в период новогодних выходных на острове были организованы выставки произведений искусства, интересные культурные программы подготовили и коллективы традиционных деревень. Все эти мероприятия, как и пляжный отдых, привлекли толпы туристов: согласно официальным данным, в праздники средняя заполняемость гостиниц провинции превысила 70% - это на 16,45 процентного пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Меры предосторожности

Несмотря на то, что на Хайнане уже давно не было случаев заражения коронавирусом, в местах большого скопления людей всегда соблюдаются меры эпидемиологической безопасности. Для того чтобы попасть на туристические объекты, через специальное приложение на смартфоне необходимо просканировать "код здоровья" - программу, которая учитывает перемещения. Она фиксирует, если кто-то находился на территории зоны повышенного риска заражения, и в этом случае меняет подсветку с зеленой на красную, на время лишая человека возможности посещать универмаги, рестораны, библиотеки, госучреждения и прочие общественные заведения.