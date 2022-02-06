Володин предложил дать возможность проверять, не отдан ли автомобиль под залог

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо усовершенствовать обмен данными между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой с тем, чтобы граждане при покупке автомобиля у другого владельца могли проверить, не отдана ли машина под залог.

В воскресенье в своем Telegram-канале председатель палаты напомнил, что на этой неделе вступил в силу закон, который позволяет покупателям жилья получить выписку из ЕГРН и узнать, не является ли оно аварийным. Однако, продолжил он, поступает много обращений и в связи с тем, что мошенники продают автомобили, умалчивая о том, что они отданы в качестве залога. "Если бывший владелец перестает выплачивать долг, предмет залога - транспортное средство - могут забрать", - пояснил Володин.

"Сегодня установлен добровольный, а не обязательный для банков порядок регистрации обременения на автомобиль в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества в Единой информационной системе нотариата. Такие сведения в ПТС не вносятся, в органы ГИБДД не передаются", - пояснил спикер. Это не позволяет проверить машину при ее регистрации.

По мнению Володина, чтобы избежать таких ситуаций, "необходимо усовершенствовать взаимодействие между ГИБДД и Федеральной нотариальной палатой, внеся изменения в федеральное законодательство". "По аналогии с тем, как это сделано с Росреестром при совершении сделок с недвижимостью", - заключил он, предложив подписчикам своего канала в комментариях обсудить данную тему.