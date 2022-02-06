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Салливан: "Северный поток - 2" будет остановлен, если РФ вторгнется на Украину

Как заявил помощник американского президента по нацбезопасности, указания президента США Джо Байдена "были на этот счет абсолютно четкими"

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вновь подчеркнул, что газопровод "Северный поток - 2" будет остановлен тем или иным способом, если Россия вторгнется на Украину.

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"Указания президента [США Джо] Байдена были на этот счет абсолютно четкими: если Россия вторгнется на Украину, "Северный поток - 2" тем или иным способом будет остановлен", - сказал он в интервью телекомпании NBC, вышедшем в эфир в воскресенье.

Салливан при этом не ответил на вопрос, объявит ли об аналогичной позиции канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон в понедельник.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
СШАГерманияБайден, ДжоШольц, ОлафСалливан, Джейк
Байден и Шольц обсудят 7 февраля альтернативные пути поставок газа в Европу
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