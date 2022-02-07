Марокко поддержало кандидатуру Саудовской Аравии на проведение выставки "Экспо-2030"

РАБАТ, 7 февраля. /ТАСС/. Марокко приняло решение поддержать заявку Саудовской Аравии на проведение Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030" (Expo 2030) в городе Эр-Рияд. Об этом в воскресенье вечером сообщило министерство иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом.

В МИД подчеркнули, что шаг Рабата предпринят "в соответствии с традицией постоянной солидарности, активного сотрудничества, постоянной и взаимной поддержки между двумя братскими странами".

В октябре 2021 года Саудовская Аравия объявила о заявке Эр-Рияда на проведение выставки "Экспо-2030".

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры.

Голосование в рамках генеральной ассамблеи Международного бюро выставок, по итогам которого объявят город-победитель, состоится в 2023 году.