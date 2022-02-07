Почти 6 млрд рублей сэкономили на льготной аренде московские предприниматели в 2021 году

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Московские предприниматели сэкономили на льготной аренде почти 6 млрд рублей за 2021 год. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"По инициативе мэра Москвы город оказывает бизнесу и некоммерческим организациям всестороннюю поддержку. Одна из мер - это сниженные ставки на аренду нежилых помещений. Ежегодно ею пользуются свыше 1,5 тыс. организаций, занимающих более 500 тыс. кв. м городских помещений. В 2021 году предприниматели сэкономили 5,9 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Прежде всего, на помощь могут претендовать малые предприятия, которые ранее арендовали помещения без торгов. Для таких компаний предусмотрена минимальная и льготная ставки. В прошлом году они составляли 4,75 тыс. и 3,5 тыс. рублей за квадратный метр соответственно, а в 2022 году - пять тысяч и 3,8 тыс. рублей соответственно.

"Минимальную ставку предоставляют малому бизнесу, который арендует помещения площадью менее 300 кв. м, льготную - предпринимателям, занимающимся социально значимой деятельностью. Претендовать на минимальную ставку могут и те, у кого не менее половины сотрудников предприятия - инвалиды, а доля таких работников в фонде оплаты труда составляет не менее 25%. Частные организации с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование, которые предоставляют услуги, могут получить годовую арендную ставку в размере 1,8 тыс. рублей за квадратный метр. Но это не касается договоров аренды, заключенных по результатам торгов", - говорится в сообщении.

Нотариусам и адвокатским конторам предоставляют арендную ставку в 50% от рыночной стоимости нежилого помещения в городе. Торги для заключения соглашения не проводят.

Кроме того, в Москве действует программа "1 рубль за 1 квадратный метр" для объектов культурного наследия и образования. По этой программе победитель торгов заключает с городом договор на 49 лет и оплачивает аренду по итогам аукциона. После реставрации он получает возможность арендовать помещение по годовой ставке 1 рубль за кв. м.