Заказ на поставку 90 трамваев предприятием Роскосмоса полностью выполнят в 2023 году

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Партия трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в госкорпорацию "Роскосмос") будет поставлена заказчикам в 2022-2023 годах. Об этом в понедельник сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"В соответствии с договоренностью УКВЗ поставит 90 односекционных трамвайных вагонов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, 50 единиц (модели 71-628М и 71-628) будут изготовлены в 2022 году для города Таганрога, еще 40 трамваев модели 71-628М, заказчик по которым определяется в настоящее время, будут произведены в 2023 году.

"Трамвайные вагоны производства УКВЗ не имеют аналогов на российском рынке по ряду параметров. Это современные технологичные трамваи, удобные для водителя и пассажиров", - подчеркнули в Роскосмосе.

По информации госкорпорации, поставщиком трамваев выступит ООО "Торговый дом СТМ" (входит в группу "Синара"), договорные обязательства с ним были подписаны в январе 2022 года.

Сейчас трамваи производства УКВЗ успешно эксплуатируются в Краснодаре, Таганроге, Челябинске, Магнитогорске, Новокузнецке и других городах РФ и стран СНГ.

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