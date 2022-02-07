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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе выросла на 15,6%

Показатель достиг 100,2 млрд рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе выросла на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 100,2 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации.

"Прибыль до уплаты налога за январь увеличилась на 15% и составила 123,5 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 15,6% и составила 100,2 млрд руб. Активы в январе выросли на 0,3% без учета валютной переоценки и составили 38,4 трлн рублей", - отмечается в материалах Сбербанка.

В новость внесена правка (10:18 мск) - передается с уточнением информации в заголовке и лиде.

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