Дальневосточная сетевая компания вложит 3,8 млрд рублей в модернизацию сетей Приморья

ТАСС, 7 февраля. Дальневосточная сетевая компания (ДРСК, входит в группу "Русгидро") в 2022 году направит на модернизацию сетевого комплекса Приморского края 3,8 млрд рублей, говорится в пресс-релизе группы.

"Входящая в группу "Русгидро" Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) в 2022 году вложит в мероприятия, предусмотренные программой модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК), более 3,8 млрд рублей", - отметили в компании.

В частности, в этом году будет продолжена реконструкция подстанции "Западная" в Артеме, "Академическая" и "Промузел" в пригороде Владивостока. Компания также прокладывает кабельную линию электропередачи протяженностью 6 км, после чего существующая ЛЭП будет демонтирована с территории жилой застройки.

Наряду с этим ДРСК проведет реконструкцию ЛЭП во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке, а также разработает проектную документацию по модернизации подстанций "Чайка" и "Спутник".

"Особое внимание будет уделено повышению надежности электросетевого комплекса Надеждинского района и Артемовского городского округа. В Надеждинском районе планируется провести масштабную реконструкцию линий общей протяженностью более 75 км и заменить 36 трансформаторных подстанций в девяти населенных пунктах. В поселке Соловей-Ключ будут построены две новые подстанции - "Дачная" и "Вираж". В Артемовском городском округе будут реконструированы более 45 объектов - это реконструкция линий электропередачи общей протяженностью более 25 километров, замена более 20 трансформаторных подстанций и установка еще трех новых ТП. Кроме этого, реконструкция распределительных электрических сетей будет проходить в Партизанском, Шкотовском, Хасанском районах и г. Фокино", - добавили в "Русгидро".

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,2 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).