Основная сессия на российском рынке акций открылась ростом ведущих индексов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии в понедельник демонстрирует рост ведущих индексов.

Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС рос на 1,58% и находился на уровне 1 458,68 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи к этому времени поднимался до 3 518,35 пункта (+0,2%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи рос на 0,69%, до 3 495,09 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE прибавляла 0,4%, до $93,64 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,08% и торгуется на уровне $92,24 за баррель.