Казахстан примет участие в ПМЭФ-2022

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Делегация Казахстана примет активное участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2022 году и подпишет на полях мероприятия несколько стратегически важных соглашений с Россией. Об этом сообщил посол республики в России Ермек Кошербаев на встрече в Москве с советником президента РФ Антоном Кобяковым.

"Россия является нашим стратегическим партнером, товарооборот между Россией и Казахстаном в прошлом году составил $24 млрд, для нас это рекордный показатель. Делегация Казахстана планирует принять активное участие в ПМЭФ-2022, на полях которого будет подписан ряд стратегически важных соглашений между представителями наших стран", - приводит в понедельник слова посла пресс-служба Росконгресса.

Как отметил глава казахстанского диппредставительства, в настоящий момент ведется работа по открытию консульства Казахстана во Владивостоке. "Возможно, уже к моменту проведения Восточного экономического форума наше представительство будет работать на Дальнем Востоке, - добавил он. - Также мы возобновили проработку открытия консульства в Екатеринбурге, работа которого даст новый импульс развитию сотрудничества в области промышленности".

В свою очередь Кобяков подчеркнул, что Россия заинтересована "в развитии и укреплении отношений в рамках евразийского пространства". "Участники бизнес-сообществ России и Казахстана проявляют взаимный интерес к сотрудничеству по целому ряду направлений экономики, торговли и культуры. Представители малого и крупного бизнеса Казахстана традиционно принимают активное участие в деловых форумах, в том числе в Петербургском международном экономическом форуме, - продолжил он. - В этом году в рамках ПМЭФ будет представлено новое направление - агрофудтех, это одно из направлений, по которому наши страны должны развивать взаимодействие".

Как отметили в пресс-службе Росконгресса, в рамках встречи стороны рассмотрели участие делегации Казахстана в ПМЭФ на самом высоком уровне, а также организацию в рамках деловой программы форума сессии с участием представителей бизнеса обеих стран. Они затронули вопросы развития и интенсификации диалогов по вопросам экономики, финансов и сельского хозяйства, размещение компаний из Казахстана на Санкт-Петербургской валютной бирже, а также развитие совместных инвестиционных проектов. Запланировано несколько мероприятий в области культуры, в том числе проведение Дней Казахстана в России.

ПМЭФ пройдет 15-18 июня 2022 года.