Продажи антиквариата на торгах Poly Auction в Санья на Хайнане превысили $15,7 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Объем продаж антиквариата и предметов роскоши на праздничных торгах аукционного дома Beijing Poly International Auction по случаю Нового года по лунному календарю превысил 100 млн юаней (более $15,7 млн по текущему курсу). Об этом сообщила газета "Санья жибао".

На торгах было представлено в общей сложности 800 объектов, имеющих большую ценность. Среди них произведения старинной китайской живописи и каллиграфии, шедевры современного искусства, драгоценности и люксовые товары, престижный алкоголь. Торги состоялись в период проведения первой Международной хайнаньской выставки - аукциона предметов культуры и искусства, который завершился 6 февраля.

В частности, за 1 млн юаней ($157,28 тыс.) была продана миниатюрная фарфоровая ваза, относящаяся ко времени правления пятого императора династии Цин Юнчжэна (1723-1735). Она украшена в стиле, который символизирует "дружбу, проверенную испытаниями". Из старинных картин примечательны два полотна художника Сюй Бэйхуна (1895-1953): "Мир и удача" с изображением петуха за 6,32 млн юаней (около $995 тыс.) и "Галопирующий конь" за 4,02 млн юаней ($633 тыс.).

Что касается современного искусства, за 2,87 млн юаней ($452 тыс. долларов) с молотка ушла картина "Комфорт" (1988) художника Ян Фэйюня, на которой изображена отдыхающая девушка, а рядом с ней - лакированный стул, насторожившийся черный кот и компактное декоративное растение в кадке. Среди драгоценностей выделяется кольцо с желтым бриллиантом в 17,24 карата, проданное за 5,75 млн юаней ($904 тыс.).

Выставочная деятельность - одно из динамично развивающихся направлений экономики Хайнаня. Согласно прогнозу департамента коммерции региона, масштабы данной отрасли в провинции будут постоянно увеличиваться и к 2025 году ее доходы превысят 60 млрд юаней ($9,4 млрд). По подсчетам ведомства, темпы роста этого показателя составят примерно 12%.