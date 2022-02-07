ФТС в январе перечислила в бюджет 549,5 млрд рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе 2022 года перечислила в федеральной бюджет 549,5 млрд рублей, что на 32% превышает прогнозное задание, говорится в сообщении службы.

"За январь 2022 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 549,5 млрд рублей. Достигнутый фискальный результат на 32% (134,1 млрд рублей) превысил прогнозное задание", - отмечается в сообщении.

По данным ФТС, платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 327,7 млрд рублей, их поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 107,2 млрд рублей. Доходы от импорта товаров составили 54,5% от общей суммы администрируемых ФТС России платежей, уточнили в ведомстве.

"Основной причиной роста доходов от импорта товаров явился рост объемов налогооблагаемого импорта из стран дальнего зарубежья на 22%. Рост демонстрируют и платежи, взимаемые при экспорте товаров. Их сумма составила 262 млрд рублей, что на 142 млрд рублей превышает аналогичный показатель прошлого года, - следует из сообщения ведомства. - Такая динамика экспортных платежей обусловлена увеличением сумм доходов от экспорта газа и прочих несырьевых, продовольственных товаров".