Привлеченные на европейском рынке IPO средства в 2021 году выросли почти в 3,5 раза

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Для Европы 2021 год стал рекордным с точки зрения активности рынка акционерного капитала. В Европе в 2021 году было проведено 422 IPO, привлекших €75 млрд, по сравнению с 135 IPO, привлекшими €20,3 млрд в 2020 году, говорится в ежегодном исследовании PwC IPO Watch Europe 2021, отслеживающий количество и оценки проведенных IPO на основных фондовых биржах Европы.

2021 год стал рекордным для рынков IPO и во всем мире, поскольку возобновление роста мировой экономики, вызванное появлением вакцин против COVID-19, благоприятная политика центральных банков и низкие процентные ставки подстегнули активность инвесторов. За весь 2021 год состоялось 2,682 тыс. IPO, в результате которых было привлечено $607,7 млрд.

В отчете также отметили значительное количество крупных IPO на сумму более €1 млрд, которые были проведены в различных секторах и регионах по всей Европе. "Наиболее активными секторами в Европе были технологии, потребительские товары, e-commerce, финансы и промышленность. Наиболее активными биржами в 2021 году стали Лондон, Стокгольм, Амстердам, Франкфурт и Осло. Крупнейшим IPO, проведенным в Европе, стало IPO InPost стоимостью €3,2 млрд в Амстердаме", - пояснили в компании.

Чего ждать от 2022 года?

В PwC ожидают, что в текущем году инвесторы будут действовать на рынке более избирательно и осторожно. "Вопросы оценки и ценообразования будут в центре внимания инвесторов, а также общая готовность компаний к IPO и надежность их акций. Однако перспективы роста рынка на 2022 год остаются позитивными, несмотря на возросшую избирательность инвесторов и фокус на качество", - говорится в исследовании.

Европейский рынок IPO не испытывает недостатка в кандидатах, поскольку эмитенты и их консультанты усиленно готовятся к следующему окну IPO, считают эксперты. Несмотря на некоторую неопределенность, продолжающееся макроэкономическое восстановление обеспечивает благоприятный фон. Предпочтение инвесторов к историям чистых акций и упрощению корпоративной структуры, вероятно, приведет к дальнейшему выделению компаний и активности IPO по всей Европе.

Ожидается также продолжение расширения охвата сектора IPO, поскольку в фокусе инвесторов будут технологические компании и компании с высокими темпами роста. Возобновление интереса к европейским SPACs, включая Великобританию, после пересмотра правил листинга - еще одна тенденция, за которой следует следить, особенно в некоторых секторах, таких как ESG и технологии. Учитывая нарастающее внимание к ESG-тематике, стратегия ESG и отчетность по ней станут ключевыми при определении стоимости компании, добавили в PwC.

"На российском рынке в 2021 году мы также продолжали наблюдать взрывной рост интереса российских компаний к IPO (начавшийся во 2 квартале 2020). По итогам года закрылось восемь IPO на общую сумму порядка $4 млрд (плюс два IPO SPAC). SPO провели восемь компаний, на общую сумму порядка $2 млрд. Несколько десятков компаний начали подготовку, планируя выход в 2022 и 2023. Несмотря на то, что геополитические риски в начале 2022 поставили рынки на паузу, сделки, планировавшиеся на январь - февраль 2022 были перенесены на весну - лето, и подготовка к IPO в окна летом - осенью 2022 продолжается, с надеждой на улучшение новостного фона в среднесрочной перспективе", - отметил руководитель практики по сопровождению сделок на рынках капитала PwC в России, СНГ и ЦВЕ Рустем Терегулов.