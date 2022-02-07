Экспорт пшеницы из России в 2021 году снизился на 14,4%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Экспорт пшеницы и меслина из России в январе - декабре 2021 года снизился на 14,4% по сравнению с показателем 2020 года - до 32,92 млн тонн, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В денежном выражении показатель вырос на 8,5% и составил $8,879 млрд.

В декабре экспорт российской пшеницы в натуральном выражении снизился на 7,5% по сравнению с ноябрем - до 2,951 млн тонн, в денежном выражении - на 1,6%, до $938,1 млн.

По данным ФТС, экспорт растительного масла в январе - декабре 2021 года вырос на 41,8% в денежном выражении и достиг $3,987 млрд. В натуральном выражении этот показатель составил 3,1 млн тонн (-15,1%).

Экспорт свежей и мороженой рыбы вырос на 8,3% - до $3 млрд. В натуральном выражении показатель составил 1,5 млн тонн (-12,2%).