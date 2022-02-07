Новый резидент индустриального парка на Урале инвестирует в производство 500 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Компания "ЭЛКА-кабель", новый резидент индустриального парка "Богословский" (город Краснотурьинск, Свердловская область), инвестирует 500 млн рублей в производство кабельной продукции, сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник. В результате реализации проекта будет создано более 120 рабочих мест.

"Инвесторы Богословского кабельного завода создадут дополнительные мощности и увеличат объем производства кабельно-проводниковой продукции на территории опережающего социально-экономического развития "Краснотурьинск". Компания "ЭЛКА-кабель", получившая статус резидента индустриального парка "Богословский", реализует проект с общим объемом инвестиций 500 млн рублей. На новом производстве будет создано 124 дополнительных рабочих места", - говорится в сообщении.

Инвестиционный проект будет осуществляться в несколько этапов. Сейчас компания занимается реконструкцией приобретенного в собственность производственного здания. "Первая технологическая линия по производству инновационной кабельной продукции планируется к запуску в конце 2022 года", - цитирует департамент врио генерального директора Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, управляет "Богословским") Игоря Визгина.

В настоящее время объем частных инвестиций в индустриальный парк составляет почти 3,4 млрд рублей, создано 538 рабочих мест. На его территории построены два промышленных здания, которые полностью заполнены резидентами. Ведется проектирование третьего бизнес-инкубатора.