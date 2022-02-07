Первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Сычев уходит из ЦБ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев покидает ЦБ РФ с 14 марта. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook.

"С 14 марта я покидаю Банк России. Завершилась работа над реализацией "Основных направлений развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2019-2021". Многое достигнуто, что-то еще в работе, а что-то не удалось реализовать. Надеюсь, команда ДИБ (департамента информационной безопасности - прим. ТАСС) сможет довести до конца то, что начато, и приступить к новым интересным задачам", - написал Сычев в своем аккаунте.

Сычев также добавил, что он "теперь открыт для новых предложений".