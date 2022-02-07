В Корпорации развития Крыма сменился генеральный директор

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Новым руководителем АО "Корпорация развития Республики Крым" назначен заместитель его генерального директора Даниил Пидаев. Возглавлявший корпорацию с октября 2020 года Дмитрий Ворона стал советником главы республики Сергея Аксенова.

"Хочу представить вам Даниила Олеговича, хотя вы его уже прекрасно знаете, он работает у вас не первый месяц. Задачи сложные. Вы знаете, что задача - привлечь 800 млрд рублей инвестиций к 2025 году. Это очень напряженная задача", - сказала, представляя Пидаева коллективу корпорации, вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико. Она уточнила, что Ворона будет советником Аксенова по инвестициям.

Пидаев рассказал журналистам, что корпорация сейчас ведет сопровождение 225 инвестиционных проектов на полуострове. "Общая сумма заявленных инвестиций составляет 223 млрд рублей", - уточнил Пидаев.

30-летний Пидаев ранее работал на различных должностях в Службе финансового надзора Крыма, министерстве строительства и архитектуры региона, с марта 2021 года назначен заместителем генерального директора АО "Корпорация развития Республики Крым". Он принимал участие в подготовке и реализации проект Ялта-парка, восстановления традиций императорского курорта у озера Мойнаки в Евпатории, строительства оптово-распределительного центра под Симферополем. По инициативе Пидаева в декабре 2021 года в Крыму впервые был создан государственный индустриальный парк.

Корпорация развития Крыма была создана в 2015 году и является специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами по принципу одного окна. Она занимается поиском инвесторов и продвижением инвестиционного потенциала республики, комплексным сопровождением инвесторов, подбором инвестиционные площадок, оказанием консалтинговых услуг. В 2021 году общая сумма инвестиций, привлеченных в республику, составила 115 млрд рублей.