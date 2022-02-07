Биржевая цена мазута обновила исторический максимум

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Биржевая цена на топочный мазут в Европейской части России по итогам торгов в понедельник поднялась выше 30,9 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена топочного мазута выросла за день на 0,8%, до 30,92 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой рекорд по этому виду топлива был зафиксирован 2 февраля (30,74 тыс. рублей за тонну).

Дизельное топливо на бирже вновь начало немного дорожать. Так, стоимость летнего дизеля увеличилась на 0,3%, до 56,495 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 0,1%, до 56,99 тыс. рублей за тонну. Цена зимнего дизеля подросла на 0,2%, до 59,91 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,02%, до 51,16 тыс. рублей за тонну, а бензин Аи-95 подешевел на 0,4%, до 53,83 тыс. рублей за тонну. Цена авиакеросина снизилась в понедельник на 0,3%, до 61,45 тыс. рублей за тонну, после того как в предыдущий торговый день достигла нового максимума.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 2,5%, до 31,197 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 2,2%, до 24,8 тыс. рублей за тонну.