Власти Крыма сообщили, что представители арабских стран намерены посетить республику

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Представители 22 арабских стран подтвердили готовность в марте или апреле 2022 года посетить Крым с бизнес-миссией, чтобы ознакомиться с выпускаемой на полуострове продукцией, сообщила журналистам вице-премьер - министр финансов республики Ирина Кивико.

В январе сообщалось о визите крымской делегации в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Она посетила проходившую в Дубае всемирную универсальную выставку Экспо-2020. Представители Крыма предложили арабскому бизнесу инвестировать в развитие аэропорта Симферополя, в частности в строительство гостиницы. Также обсуждалось участие портов полуострова в морском торговом сообщении РФ с государствами арабского мира.

"Мы пригласили представителей 22 арабских стран к нам с бизнес-миссией реверсной, чтобы они непосредственно убедились и в качестве производимой продукции, и в соответствии высоким мировым стандартам нашей крымской продукции непосредственно в Крыму. Ждем только снятия ковидных ограничений. Как только будут сняты, в принципе, подтвердили готовность бизнесмены из арабских стран приехать к нам уже в марте-апреле, как будет возможность по ковидным ограничениям", - сказала Кивико.

Вице-премьер отметила, что "меморандумы уже подписаны на пшеницу, эфирные масла, и сейчас прорабатывается вопрос поставки пищевой продукции".

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.