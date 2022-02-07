В ФАС заявили, что около трети инвестиционных программ в ЖКХ не выполняется

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Порядка 30% инвестиционных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства не выполняются в России, сообщил в понедельник начальник управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС Алексей Матюхин.

"По статистике Федеральной антимонопольной службы, в среднем в год объем реализации инвестиционных программ не превышает 60-70%. То есть порядка с 30-40% инвестиционных программ не выполняется", - сказал Матюхин в Госдуме на парламентских слушаниях фракции КПРФ на тему ЖКХ. По его словам, это происходит в том числе из-за недостаточной собираемости платежей, а также злоупотреблений и махинаций, которые потом могут привести к уголовному расследованию.

Представитель ФАС напомнил, что государство ежегодно ограничивает рост платы за коммунальные услуги, при этом с 2016 года этот рост не превышает 4%. "Как мы с вами знаем, это всегда ниже инфляции, а с учетом последней фактической инфляции, которую подтвердила статистика, это чуть ли не в два раза меньше", - подчеркнул Матюхин.

Он отметил, что тем не менее в некоторых регионах России платеж за коммунальные услуги является неподъемным, превышая 15% от доходов граждан, что обусловлено изношенностью сетей и потерями, а также большим количеством аварий.

По мнению Матюхина, модернизацию ЖКХ необходимо финансировать из бюджетов всех уровней, а не только за счет платежей граждан. "Иных источников, к сожалению, у нас нет. С учетом социально-экономической обстановки, на наш взгляд, необходимо приходить к компромиссным решениям - обязательно с участием господдержки, госпрограмм, но и без платежей населения тоже не обойдется", - сказал он.

При этом представитель ФАС добавил, что тарифы за коммунальные услуги должны быть экономически обоснованы, не раздутыми. "Мы должны платить за то, что действительно нам поставляют", - заключил он.