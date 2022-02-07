Акции "Акрона" растут на 7,5% после новостей о покупке завода удобрений в Бразилии

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Акции производителя минеральных удобрений "Акрон" растут на 7,45% в понедельник, став лидером положительной динамики на Мосбирже, следует из данных торговой площадки. В пятницу бразильская компания Petrobras сообщила о том, что договорилась с российской компанией о продаже завода удобрений.

Как следовало из сообщения Petrobras, компании достигли соглашения о продаже 100% завода азотных удобрений UFN-III мощностью 3,6 тыс. тонн карбамида и 2,2 тыс. тонн аммиака в сутки. Строящееся предприятие расположено в городе Трес-Лагоас, штата Мату-Гросу-ду-Сул. Сделка еще подлежит согласованию с регуляторами, отмечает бразильская компания.