"Укроборонпром" в 2021 году увеличил объем производства на 24%

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Предприятия украинского государственного концерна "Укроборонпром" увеличили объем производства за год почти на четверть, а в 2022 году планируют повысить этот показатель еще на 16,4%. Об этом сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев в комментарии, опубликованном в "Украинской правде" в понедельник.

"В прошлом году по поручению президента Украины Владимира Зеленского мы приступили к комплексной трансформации, а предприятия "Укроборонпрома" увеличили объемы производства на 24%. <...> В 2022 году мы должны повысить этот показатель еще на 16,4% по сравнению с 2021 годом", - отметил он.