Глава ТПП призвал ускорить обновляемость стандартов в России

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин призвал быстрее обновлять стандарты ГОСТ, поскольку их средний возраст в стране составляет 24 года. Об этом он сообщил в понедельник на пленарном заседании международной выставки продуктов питания, напитков и средств их производства "Продэкспо-2022".

"У нас средний возраст стандартов - 24 года. <…> Сейчас очень быстро развиваются технологии, и возможности цифровизации позволяют смотреть на опережение: какое качество продукции необходимо, что от нас ждут потребители внутри страны и за ее пределами. Уже понятно, что будут неизбежны темы углеродного следа, зеленой экономики и всех элементов устойчивого развития. Это требования, которые нам будут предъявлять в первую очередь наши зарубежные партнеры", - отметил Катырин.

По его словам, следует вовлекать и потребителей, и производителей "в обсуждение любой нормативной базы, которая касается качества и безопасности продукции". "Тогда, я думаю, что, во-первых, мы сможем немножко побыстрее двигаться [в части обновляемости стандартов], и, во-вторых, постараться на шаг вперед какие-то действия предпринимать", - заключил глава ТПП РФ.

Катырин также добавил, что необходимо выстроить адекватную современную модель в сфере технического регулирования, отличительными чертами которой "должны стать ее проактивный характер, стройность, гибкость, динамизм, открытость, учет баланса интересов заинтересованных лиц, эффективное обеспечение безопасности, поощрение технологического экспериментирования, опережающее рискоориентированное регулирование".