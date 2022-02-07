Международные резервы РФ в январе снизились на 0,07%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 февраля 2022 года составили $630,207 млрд, что на 0,07% (или на $0,42 млрд) ниже показателя на начало января, говорится в сообщении ЦБ.

На 1 февраля 2021 года международные резервы РФ составляли $590,685 млрд.

За отчетный месяц валютные резервы выросли на 0,08% - до $497,951 млрд. Стоимость монетарного золота снизилась на 0,61% и составила $132,256 млрд.

Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.