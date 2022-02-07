Австрия выделит €2,5 млн на работу Красного Креста в Донбассе

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Австрии в ближайшие дни предоставит €2,5 млн на гуманитарную помощь в Донбассе, в частности для работы там Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом в понедельник на брифинге сообщил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг, находясь в Донбассе вместе со словацким и чешским коллегами Иваном Корчком и Яном Липавским. Трансляцию мероприятия вел украинский телеканал "Дом".

"Я могу анонсировать сегодня, что австрийское правительство предоставит через пару дней €2,5 млн гуманитарной немедленной помощи", - проинформировал он, уточнив, что средства выделяются на деятельность в Донбассе МККК.

В целом, отметил Шалленберг, Австрия за последние примерно два года предоставила более €40 млн помощи.

Визит тройки министров в Донбасс он назвал "очень сильной поддержкой Украины и выражением солидарности с ней". "Ваша безопасность - наша безопасность", - подчеркнул глава МИД, добавив, что верит в разрешение ситуации в регионе дипломатическим путем.