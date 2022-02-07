Европейский инвестиционный банк вложил €853 млн в Западные Балканы в 2021 году

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в 2021 году инвестировал в стабильное развитие, переход на зеленую энергетику, цифровизацию и поддержку малых предприятий Западных Балкан €853 млн. Об этом в понедельник сообщило сербское агентство Танюг.

По его данным, из этих средств ЕИБ в прошлом году инвестировал €560 млн в малые и средние предприятия, помогая им восстанавливаться, приспосабливаться и продолжать создавать новые рабочие места. Еще около €200 млн направлено в цифровой сектор Западных Балкан с 2020 года.

"Наша поддержка была видна не только в финансировании, но и в усилении технической поддержки при внедрении экономического инвестиционного плана, а также зеленой повестки на Западных Балканах, которая будет способствовать более чистой окружающей среде и улучшению условий жизни. Мы помогли региону адаптироваться к новой цифровой эпохе, одобрив значительные финансовые средства для улучшения цифровой инфраструктуры и навыков", - цитирует агентство заявление вице-президента ЕИБ Лиляны Павловой.

Кроме того, ЕИБ увеличил техническую и финансовую поддержку для подготовки и реализации климатических и экологических проектов в соответствии с экономическим инвестиционным планом. В 2021 году банк утвердил выделение €257 млн на охрану окружающей среды, безопасную и эффективную энергетическую сеть, экологичный транспорт и внедрение энергоэффективных проектов в малом бизнесе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз решил предоставить €3,3 млрд помощи странам Западных Балкан, в том числе срочное финансирование для систем здравоохранения, средства для экономического и социального восстановления, пакет в €750 млн макрофинансовой помощи и €1,7 млрд помощи по линии Европейского инвестиционного банка.