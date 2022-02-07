Кабмин одобрил законопроект по расширению НДД

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство одобрило законопроект по расширению периметра применения режима НДД (налог на дополнительный доход) на еще 27 участков в ХМАО, ЯНАО и республике Коми при условии учета нескольких замечаний юридико-технического характера. Документ в настоящий момент готовится к внесению в Госдуму, следует из подписанного вице-премьером Дмитрием Григоренко заключения правительства России (имеется в распоряжении ТАСС).

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в заключении. Подлинность документа подтвердила замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева ("Единая Россия"), которая является одним из авторов законопроекта. Замечания касаются уточнения географических координат участков, а также одной из формулировок ("коэффициент ретроспективного убытка" вместо "коэффициент убытка").

"Да, действительно, на законопроект получено положительное заключение правительства при условии внесения нескольких замечаний юридико-технического характера, не имеющих существенного значения для содержания документа. Законопроект пока не внесен в Государственную думу, я думаю, что это произойдет уже в самое ближайшее время после согласования экспертного совета фракции, возможно уже на следующей неделе", - сказала Ольга Ануфриева.

Расширение периметра применения налога на дополнительный доход (НДД) на еще 27 участков в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах, а также в Республике Коми может дополнительно принести в федеральный бюджет 84 млрд рублей в 2023-2027 годах.

"Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, принятие федерального закона приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере 84 млрд рублей в период 2023-2027 годов при условии выполнения недропользователями взятых на себя обязательств по увеличению добычи нефти", - отмечается в документе.

В периметр НДД могут попасть 23 участка из четвертой группы месторождений (вновь вводимые участки), по которым компании должны будут взять обязательства нарастить добычу на 9 млн тонн совокупно в 2023-2027 годах, а также участки из третьей группы (выработанные месторождения), где дополнительная добыча составит около 4 млн тонн. При этом режим НДД может начать работать по участкам четвертой группы уже с 1 января 2022 года, а по третьей - с 1 января 2023 года. Самое крупное месторождение, попавшее в периметр НДД - Тевлинско-Русскинское, которое разрабатывает "Лукойл".

"НДД является более справедливой налоговой системой для дальнейшего развития нефтедобычи, чем НДПИ. Размер фискальных изъятий нефтяной отрасли должен учитывать и возрастающие затраты компаний, объем которых напрямую зависит от качества запасов, которое в настоящий момент ухудшается. Колоссальные затраты на добычу трудноизвлекаемых запасов, с высоким уровнем обводненности (в некоторых случаях на 10 тонн добытой жидкости приходится только одна тонна нефти), и с другими проблемами делают разработку месторождений в условиях НДПИ крайне невыгодной и малореализуемой", - заметила Ольга Ануфриева.

Об НДД

НДД - это относительно новый налог, который применяется для нескольких категорий месторождений в зависимости от их выработанности и географического положения. Он заменяет собой экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых (частично) и взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Под режим НДД подпадают некоторые новые месторождения в Восточной Сибири, действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн), новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год, а также арктические проекты.

Вице-премьер России Александр Новак в своей статье в журнале "Энергетическая политика" писал, что налог на добавленный доход (НДД) в дальнейшем может стать основным налоговым режимом для добычи нефти, и государству почти не нужно будет вмешиваться в налоговую систему нефтяной отрасли.

По его словам, по итогам первого года добыча нефти на участках недр, вошедших в пилотные проекты, увеличилась на 2,9 млн тонн в год, в том числе на отдельных месторождениях - более чем на 10% в годовом выражении, а общие капитальные вложения выросли более чем на 110 млрд рублей.

Новак добавил, что после получения окончательных расчетов экономической эффективности режима НДД периметр действия этой налоговой системы планируется расширять за счет перевода на нее большего числа месторождений, которые пользуются в настоящее время разрозненными льготами на добычу полезных ископаемых.