Поставки по "Северному потоку" в 2021 году остались на уровне рекорда - 59,2 млрд куб. м

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Поставки газа по газопроводу "Северный поток" в 2021 году остались на уровне исторически рекордного 2020 года - 59,2 млрд куб. м, говорится в сообщении оператора проекта, компании Nord Stream AG.

"Объем транспортировки природного газа через газопровод "Северный поток" в 2021 году составил 59,2 млрд куб. м. Таким образом, газопровод был загружен на уровне 2020 года - исторически рекордного с начала эксплуатации. Надежные и эффективные поставки по газопроводу "Северный поток" осуществляются в строгом соответствии с современными отраслевыми стандартами", - сказано в сообщении.

Всего с момента ввода газопровода в эксплуатацию по нему поставлено более 441 млрд куб. м российского газа, а Nord Stream AG стабильно выполняет все заявки на транспортировку газа.

В 2020 году по "Северному потоку" европейским потребителям также было поставлено 59,2 млрд куб. м газа.

Экспортный газопровод из России в Европу "Северный поток" совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Оператором выступает компания Nord Stream AG, в которой 51% принадлежит дочернему предприятию "Газпрома", по 15,5% - германским Wintershall Dea и E.ON, еще по 9% - нидерландской N. V. Nederlandse Gasunie и французской Engie.