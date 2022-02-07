Контейнерный рынок России в 2021 году вырос на 12,5% по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Контейнерный рынок России по итогам 2021 года вырос на 12,5% по сравнению с 2020 годом, до 6,533 млн TEU (аналог 20-футового контейнера - прим. ТАСС). Об этом журналистам сообщили в группе Fesco.

"Контейнерный рынок России по итогам 2021 года вырос на 12,5% по сравнению с 2020 годом, до 6,533 млн TEU", - отметили в пресс-службе.

Как отметили в компании, импорт вырос на 11%, до 2,398 млн TEU, экспорт - на 8%, до 2,051 млн TEU, внутренние перевозки - на 9%, до 1,105 млн TEU, транзит - на 32%, до 979 тыс. TEU. По итогам декабря 2021 года рынок вырос всего на 11,6% по сравнению с декабрем 2020 года, до 601,5 тыс. TEU. Импортные перевозки в декабре выросли на 15% относительно ноября 2021 года и на 9,4% по сравнению с декабрем 2020 года. Импорт через порты Дальнего Востока замедлился, но его темпы роста продолжают демонстрировать положительную динамику. Объем экспортных отправок оказался рекордным - 186 тыс. TEU (рост на 12% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года). Прирост отмечен по всем направлениям.

Из сообщения пресс-службы следует, что внутренние перевозки остались на уровне прошлого года, а транзитные отправки выросли на 13% относительно декабря 2020 года. "Самым быстрорастущим направлением стал транзит из Азии в Среднюю Азию - за 2021 год рост составил 42% относительно прошлого года", - заключили в пресс-службе.

Транспортная группа Fesco - транспортно-логистическая компания с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс". Fesco оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. Парк фитинговых платформ в управлении группы составляет более восьми тыс. единиц. Парк контейнеров составляет более 100 тыс. TEU. Флот группы включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.