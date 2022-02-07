Nikkei: Nissan планирует прекратить разработку двигателей внутреннего сгорания

ТАСС, 7 февраля. Японская компания Nissan Motor намерена остановить разработку двигателей внутреннего сгорания для достижения целей по декарбонизации, устанавливаемых различными странами, и перехода на выпуск электромобилей. Об этом в понедельник сообщает газета Nikkei.

По его информации, компания прекратит разработку бензиновых двигателей для всех своих основных рынков, за исключением США. Для американского рынка планируется ограниченная разработка бензиновых двигателей, отмечает издание.

Японская компания уже прекратила производство бензиновых двигателей для европейского рынка. Планируется также постепенно остановить разработку двигателей внутреннего сгорания для рынков Японии и КНР. При этом, как сообщает журнал со ссылкой на источники в компании, Nissan будет улучшать двигатели, находящиеся в эксплуатации, а не разрабатывать новые.

Целый ряд ведущих мировых автопроизводителей уже объявили о переходе в ближайшие годы на выпуск электромобилей. Полностью перейти на производство электромобилей к 2030 году намерена компания Rolls Royce. Перейти к 2035 году по большей части на выпуск машин с электродвигателями рассчитывает, в частности, американская автомобилестроительная компания General Motors. В ближайшие годы переориентироваться на производство таких транспортных средств намерены и такие британские автопроизводители, как Jaguar Land Rover, Bentley Motors и McLaren.

По прогнозам Международного энергетического агентства, при сохранении нынешних тенденций количество электромобилей, включая фургоны, грузовики и автобусы, на дорогах мира достигнет 145 млн к 2030 году.