Первый замглавы департамента информбезопасности ЦБ покинет пост с 14 марта

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев с 14 марта покинет свой пост, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Он продолжит свою карьеру вне структуры Банка России", - добавили в пресс-службе.

Ранее Сычев на своей странице в Facebook сообщил, что с 14 марта уходит с должности первого замглавы департамента информационной безопасности ЦБ, отметив, что "теперь открыт для новых предложений".

В начале года ЦБ объявил об уходе первого зампреда ЦБ Сергея Швецова (с 21 марта) и зампреда Дмитрия Скобелкина (с 25 января). На должность последнего был назначен бывший глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.