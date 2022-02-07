Боррель утверждает, что РФ использует энергопоставки в ЕС как "оружие" на фоне роста цен

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил в понедельник на заседании Совета ЕС - США по энергетике с утверждением, что Россия использует энергопоставки в Европу "в качестве оружия" для достижения своих геополитических целей на фоне всплеска цен на энергоносители в мире.

"Мы находимся в ситуации крупного дипломатического кризиса в отношениях с Россией. Россия, вы знаете, не колеблется перед использованием энергопоставок в Европу в качестве оружия для достижения геополитических целей в разгар всплеска цен на энергоносители во всем мире", - утверждал он.

"Мы призываем Россию к деэскалации. Сейчас мы предпринимаем новые, по большей части дипломатические усилия с целью убедить Россию выбрать путь диалога. И это должно продолжаться. Но в то же время в целом нам нужно четко давать понять, что любая дальнейшая агрессия в отношении Украины имела бы огромные последствия и в ответ принесла бы [России] тяжелые издержки", - утверждал также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Мы также обратились к нашим основным энергопоставщикам с целью усиления нашей готовности и обеспечения того, что энергопоставки остаются надежными, доступными и защищенными не только для нас, для Европейского союза, но и для наших соседей: для Украины, Молдавии и Западных Балкан", - добавил он.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, слова которого приводило информационное агентство Bloomberg, выразил мнение, что напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России. С его точки зрения, в дефиците газа в хранилищах Европы в большей степени виноват "Газпром".

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул в середине января в эфире телеканала "Россия-1", что ни "Газпром", ни Россия в целом не виноваты в случившемся в Европе энергетическом кризисе. "Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации как МЭА, которая пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Никакой здесь, безусловно, вины нет ни "Газпрома", ни вообще России", - отметил заместитель председателя правительства. Он пояснил, что на развитие энергокризиса в Европе повлияла долгая зима, которая заставила поднять из подземных хранилищ в Европе значительные объемы газа. Кроме того, мировая экономика стала восстанавливаться, а сжиженный газ, прежде всего из США, ушел на азиатские рынки, добавил Новак.