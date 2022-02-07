Министерство финансов США внесло в санкционный список 33 компании, действующие в КНР

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов США внесло в санкционный список 33 компании, действующие на территории КНР. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении министерства.

В нем указывается, что такой шаг был предпринят в связи с невозможностью установить, как эти компании будут использовать товары, импортируемые из США. "Существует риск, что эти товары могут использоваться в запрещенных [американским экспортным контролем] целях", - говорится в заявлении.

Санкции предусматривают приостановку для американских физических и юридических лиц действия экспортных лицензий при ведении дел с фигурантами списка.