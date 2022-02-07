Министр США: ситуация вокруг Украины показывает важность перехода ЕС к чистой энергетике

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины и возникшая в связи с этим "напряженность" в отношениях между Москвой и Киевом представляют угрозу для энергетической безопасности Европы и демонстрируют важность перехода стран Евросоюза к альтернативным источникам энергии. Такое мнение выразила в понедельник министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на заседании Совета США - ЕС по энергетике, которое состоялось на министерском уровне в Вашингтоне.

"В Европе цены [на энергоносители] зашкаливают. Конечно же, напряженность между Россией и Украиной представляет угрозу для энергетической безопасности Европейского союза и наших друзей и партнеров. И все это подчеркивает выгоду чистой энергетики", - сказала она.

Грэнхолм привела слова своего ирландского коллеги, министра по вопросам изменения климата, коммуникаций и транспорта Эймона Райана, который отмечал, что "ни одной стране еще никогда не угрожали тем, что ее лишат доступа к солнцу". "Это не только вопрос энергетики и климата, это также потенциально величайший мирный план, который когда-либо существовал: иметь возможность построить энергетическую независимость за счет чистой энергетики", - убеждена американский министр.

Энергетический кризис в Европе

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, слова которого приводило агентство Bloomberg, выразил мнение, что напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России. С его точки зрения, в дефиците газа в хранилищах Европы в большой степени виноват "Газпром".

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул в середине января в эфире телеканала "Россия-1", что ни "Газпром", ни Россия в целом не виноваты в случившемся в Европе энергетическом кризисе. Он пояснил, что на развитие кризиса в Европе повлияла долгая зима, которая заставила поднять из подземных хранилищ значительные объемы газа. Кроме того, мировая экономика стала восстанавливаться, а сжиженный газ, прежде всего из США, ушел на азиатские рынки, добавил Новак.

Ситуация вокруг Украины

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.