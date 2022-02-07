Эксперты: "Роснефть" сможет наращивать добычу углеводородов на 5% ежегодно до 2026 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Сильная ресурсная база позволяет "Роснефти" до 2026 года наращивать добычу углеводородов на 5% ежегодно. При низких издержках на добычу это позволяет компании формировать положительный денежный поток даже с запуском в 2024 году проекта "Восток ойл", говорится в обзоре Газпромбанка. Эксперты банка оценили потенциал роста бумаг компании в 50% к текущим уровням, до 850 руб. за акцию.

Как отмечается в отчете Газпромбанка, "Роснефть" может обеспечить ежегодный рост добычи углеводородов на 5% в 2021-2026 годах за счет ежегодного роста добычи жидких углеводородов на 4% и роста добычи газа на 7,7%. Эта оценка включает начало в 2024 году добычи на проекте "Восток ойл", который сам по себе прибавляет 233 руб. в целевой оценке бумаг "Роснефти", посчитали в Газпромбанке.

В частности, при консервативном сценарии и стоимости нефти марки Brent на уровне $80 за баррель Газпромбанк оценивает внутреннюю ценность "Восток ойла" в 5,2 трлн руб., или около $70 млрд. Также банк считает, что с учетом роста добычи газа и использования новых технологий затраты "Роснефти" на добычу в будущем могут остаться на уровне ниже $3 за баррель нефти, что обеспечит операционную эффективность на новых проектах, включая "Восток ойл". В результате, по мнению банка, свободный денежный поток "Восток ойла" будет положительным сразу после запуска и достигнет пика в 2036 году. При этом "Восток ойл", по оценке банка, сможет обеспечить компании EBITDA в $55 на баррель, что в 2,5 раза выше, чем доходность среднестатистического месторождения в России на уровне $22 на баррель.

Но на текущий момент Газпромбанк добавляет только 50% стоимости проекта "Восток ойл" в целевую цену "Роснефти", отмечая, что проект пока находится на ранней стадии. Впрочем, уже при текущей цене на нефть на уровне $90 за баррель оценка Газпромбанком внутренней стоимости "Восток ойла" возрастает до 6,2 трлн руб. или $83 млрд. А, к примеру, при снижении геополитической напряженности и текущих котировках Brent эта оценка увеличивается до 6,8 трлн руб. или $91 млрд.

Оценка потенциала

За последние месяцы многие инвестиционные банки добавили "Роснефть" в свои списки наиболее инвестиционно привлекательных компаний. Среди них крупнейшие американские инвестбанки - Goldman Sachs, J.P. Morgan и Bank of America, а также российская инвестиционная компания БКС. Так, BofA ожидает, что в 2022 году "Роснефть" станет лидером российского ТЭКа по доходности свободного денежного потока. Как считают в БКС, "Роснефть" является "явным фаворитом" нефтяного рынка с перспективой увеличить добычу до 345 тыс. баррелей в сутки. В конце января крупнейший швейцарский банк UBS также выделял "Роснефть" среди конкурентов за счет высокого потенциала наращивания добычи, который может составить 3% ежегодно в 2022-2030 годах.

В свою очередь, Bank of America в своем февральском отчете назвал "Роснефть" единственной из российских компаний, которая не сокращала объемы бурения в 2021 году и станет одной из немногих, кто сможет обеспечить России рост добычи нефти на 250 тыс. баррелей в сутки к концу года. По мнению аналитиков банка, основной рост добычи будет обеспечен за счет реализации флагманского проекта "Восток ойл", а также резкого роста добычи на проекте "Роспан".

Аналитики Goldman Sachs называют проект "Восток ойл" на севере Красноярского края "магнитом для инвесторов". Эксперты отмечают, что при благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта "Восток ойл" может превысить $100-120 млрд.