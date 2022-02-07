Компании по трудоустройству моряков за границей будут проходить аккредитацию

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Компании, которые занимаются трудоустройством моряков за границей, вместо лицензирования будут проходить аккредитацию. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"В рамках поручения правительства РФ отменяется лицензирование деятельности компаний, оказывающих услуги по трудоустройству моряков за границей. Взамен этого предлагается проводить аккредитацию. Этот вопрос был проработан совместно с Международной организацией труда", - говорится в сообщении. Соответствующий законопроект размещен в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отметили в министерстве, аккредитация позволит обеспечить "соблюдение требований Конвенции о труде в морском судоходстве в полном объеме". Рекрутинговая компания или агентство также будут обязаны проверять работодателей на предмет того, что они обладали достаточными средствами для защиты моряков, если последние окажутся в затруднительном положении в иностранном порту. В частности, проектом обозначаются требования к аккредитации компаний, предусматривающие денежную компенсацию работникам, если HR-службы или судовладельцы не выполнят свои обязательства.

"Сейчас лицензированием этой деятельности занимается МВД. Если законопроект будет принят, полномочия по нормативному регулированию деятельности, связанной с трудоустройством за границей моряков, будут осуществляться Минтрудом России, а по аккредитации и соблюдению юридическими лицами требований аккредитации - Рострудом", - рассказали в пресс-службе.

Выданные лицензии будут действовать еще полгода после принятия поправок в законодательство. За этот период компаниям необходимо будет пройти аккредитацию, пояснили в Минтруде. На этот же период, соответственно, сохраняется федеральный надзор за организациями, оказывающими данную услугу.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях также вносятся изменения, предусматривающие ответственность за нарушение аккредитационных требований.