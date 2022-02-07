Reuters: ЕС и США готовят заявление о сотрудничестве в газовой сфере

ТАСС, 7 февраля. США и ЕС планируют сделать заявление о сотрудничестве в целях обеспечения поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого имеется проект заявления.

"ЕС и США намерены вместе работать над тем, чтобы мировые рынки СПГ имели возможность обеспечить дополнительные и разноплановые поставки на случай перебоев с трубопроводным газом в краткосрочной перспективе", - говорится в проекте. Как отмечает Reuters, заявление может претерпеть некоторые изменения, прежде чем будет опубликовано.

В документе говорится, что поиск источников поставки СПГ - это лишь временное решение, так как в долгосрочной перспективе Европа стремится достичь нулевых углеродных выбросов к 2050 году, что потребует отказа от таких видов топлива, как газ.

Ранее ЕС и США обратились к ряду африканских и азиатских стран, а также к Норвегии с просьбой увеличить объемы поставляемого в Европу СПГ, если Россия, обеспечивающая около 40% газа в ЕС, прекратит поставки. Такое опасение было высказано на фоне обсуждения санкций против РФ, которые Запад планирует ввести в случае гипотетического вторжения России на Украину.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам, используя переговоры для "предотвращения" якобы готовящегося вторжения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения о приписываемых Москве намерениях агрессии пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.