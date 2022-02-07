Блинкен: США решают, как помочь ЕС энергоресурсами в случае приостановки поставок из РФ

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсуждают с зарубежными союзниками и партнерами, а также с крупнейшими мировыми энергетическими компаниями возможность увеличения объемов продаж топлива Европе в случае приостановки поставок туда российского природного газа через Украину. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы координируем [действия] со своими союзниками и партнерами, с заинтересованными сторонами энергетического сектора, в том числе по поводу того, как наилучшим образом делиться энергетическими резервами в том случае, если Россия перекроет кран или начнет конфликт, который приведет к нарушению поставок газа через Украину", - сказал он.

О ведении таких консультаций правительство США публично упоминает на протяжении уже нескольких недель.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.