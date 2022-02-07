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ЕС готов изучить новые маршруты поставки газа Украине, увеличения его поставок

В заявлении отмечается, что совет выразил сохраняющуюся поддержку изучению новых маршрутов транзита газа

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Европейский союз готов рассмотреть новые маршруты поставок природного газа Украине, а также возможность увеличения их объемов. Об этом говорится в совместном заявлении, которое было принято в понедельник по итогам заседание Совета США - ЕС по энергетике. Это совещание министерского уровня прошло в Вашингтоне.

"Совет выразил сохраняющуюся поддержку изучению новых маршрутов транзита газа и [увеличения его] объемов из ЕС на Украину", - отмечается в документе. Никакие детали при этом не приводятся.

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