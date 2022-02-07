Россотрудничество расскажет о потенциале городов России жителям Прибалтики

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россотрудничество планирует рассказывать о потенциале российских городов гражданам Прибалтийских стран. Об этом в своем Telegram-канале в понедельник сообщила пресс-секретарь агентства Надана Фридрихсон.

Ранее Русские дома в странах ближнего зарубежья опубликовали информацию о российских заводах, компаниях, которые производят продукцию на экспорт.

"Русский мир широк и многогранен, и он не только про философские смыслы. Открыть тематическое кафе, например в славном городе Торжок, - тоже про это. Думаем рассказать об этом подробней жителям Прибалтики, - написала она. - Хватит им уже бояться русских, лучше приехать и запустить свой проект".

По ее словам, Русские дома и дальше будут публиковать подобный материал. "Российские ученые, инженеры, врачи и другие специалисты создают множество проектов. Их достижения - лучший пиар российского образования", - отметила Фридрихсон.