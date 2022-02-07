Эксперт: креативные индустрии стали важным фактором экономического роста

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Креативные индустрии, несмотря на пандемию, стали серьезным фактором экономического роста в последние два года, сказал заместитель директора авторско-правового дивизиона департамента авторского права и креативных индустрий WIPO Димитер Ганчев в рамках Международной образовательной конференции Distant & Digital, открывшейся в Москве.

"Мы изучили ситуацию в 50 странах и увидели, что активность в охране и защите интеллектуальных прав была весьма высокой последние два года. Креативные индустрии напрямую влияют на формирование капитала стран, развитие инновационного потенциала и повышение конкурентоспособности. В среднем они производят 5,54% ВВП, а творцы занимают почти 6% рабочих мест в креативном секторе" , - рассказал Ганчев, которого цитирует пресс-служба одного из организаторов конференции - Ассоциации IPChain.

В то же время, как отметил управляющий партнер Zvonko Group Дмитрий Коннов, несмотря на рост креативного сегмента экономик мира, сами креаторы и креативные менеджеры пока достаточно плохо ориентируются в том, как устроен институт интеллектуальных прав. "Сотрудничая с лейблами, российские, да и зарубежные артисты никогда не интересуются условиями контрактов. И это самая большая проблема менеджмента в индустрии", - рассказал Коннов, слова которого приводятся в сообщении.

Как считает директор по цифровому контенту издательского дома "Эксмо" Валерия Григорьева, которую также цитирует пресс-служба, для эффективной защиты креативной продукции следует ввести отдельную менеджерскую единицу. "Зачастую издатели выступают в качестве тьюторов для творцов, объясняют, зачем нужны договоры, как владеть правами, как работать, если персонажа хотят экранизировать или создать другое произведение на его основе. Авторы, которые много лет пишут, хорошо разбираются в этих вопросах. Но начинающих авторов приходится учить" - подчеркнула Григорьева.

О конференции

Международная образовательная конференция Distant & Digital, посвященная защите интеллектуальной собственности и LegalTech (информационно-технологическое обслуживание юридической деятельности) проходит в Москве 7-8 февраля в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Как отмечено в сообщении, конференция - результат партнерства ключевых мероприятий в сфере интеллектуальной собственности IP Академии и Skolkovo LegalTech. Ее организаторами выступают Ассоциация IPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизаторы мероприятия — Федерация интеллектуальной собственности и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.