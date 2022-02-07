Президент Мексики назвал аморальными торги культурными ценностями страны во Франции

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор осудил проведение во Франции торгов культурными ценностями, вывезенными из латиноамериканской страны. Такое мнение глава государства высказал в понедельник на пресс-конференции.

"Продолжается кампания, нацеленная на то, чтобы покупатели осознали, что приобретают украденные вещи, которые представляют собой мексиканские культурные ценности, и что аукционы, которые проводятся во Франции, аморальны", - отметил президент. По его словам, вызывает большое сожаление тот факт, что власти европейской страны не отрегулировали этот вопрос законодательно. Лопес Обрадор добавил, что главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану было направлено письмо с просьбой вмешаться в происходящее в этой сфере.

Министр культуры Мексики Алехандра Фраусто в конце сентября 2021 года сообщила, что власти с декабря 2018 года смогли добиться возврата из-за границы свыше 5,7 тыс. культурных ценностей. Она подчеркнула, что их реституция стала одной из основных задач культурной дипломатии республики.

Мексика регулярно протестует против организации за границей аукционов, на которых выставляются артефакты доколумбовых цивилизаций. По мнению властей, такого рода торги способствуют расхищению и контрабанде культурного наследия коренных народов. Согласно законам республики, вывоз культурных ценностей c ее территории запрещен уже почти 80 лет.