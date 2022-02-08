Исследование: доля занятых в развлекательной сфере должников выросла с 2019 года

МОСКВА. 8 февраля, /ТАСС/. Доля должников, чья задолженность была передана в работу взыскателям по договорам цессии, занятых в сферах туризма, культурно-развлекательной, театральной, киноиндустрии, фитнеса, гостиничной индустрии, общественного питания с 2019 года выросла почти в три раза, сообщает сервис по возврату проблемной задолженности ID Collect (материалы есть в распоряжении ТАСС).

В исследовании отмечается, что за последние три года наблюдается увеличение доли должников, занятых в таких сферах, как туризм, event-отрасль (организация выставок, конференций и т. д.), культурно-развлекательная сфера, театральная сфера, киноиндустрия, фитнес- и гостиничная индустрии, общественное питание и т. д. В 2019 году совокупная доля этих должников составляла порядка 4%, по итогам 2020 года она увеличилась до 7%, по итогам 2021 года - до 11%.

В 2019 году, по данным ID Collect, 6,5% должников были представлены теми, кто задействован в сфере доставки, логистики, перевозок. Еще 7% приходилось на работников складских помещений, 6% - на должников с различными строительными профессиями, еще 8.5% - должники, задействованные в сфере офлайн-ретейла. На долю маркетологов, специалистов по контенту, копирайтеров, веб-мастеров, веб-дизайнеров, сотрудников колл-центров, службы техподдержки и других профессий, присутствующих в сферах рекламы, маркетинга, e-commerce и т. д., суммарно приходилось порядка 4%. По итогам 2019 года совокупная доля должников со всеми вышеперечисленными профессиями достигала 32%. По итогам 2020 года их суммарная доля снизилась на 3 п.п., до 29%. По итогам 2021 года - еще на 6 п.п., до 23%.

"Снижение внешнего притока мигрантов и потока внутренней миграции, мощный импульс онлайн-сфере с одновременным повышенным ущербом ряду отраслей и другие факторы привели к росту востребованности одних специальностей перед другими. В результате материальное положение многих граждан, зарабатывающих на жизнь этими профессиями улучшалось, и их количество в общем объеме должников линейно шло на спад. Одновременно наблюдалась обратная тенденция среди клиентов, занятых в наиболее пострадавших отраслях, до сих пор в полной мере не восстановившихся", - отметил глава ID Collect Александр Васильев.

ID Collect проанализировал динамику изменения состава должников с задолженностью 90 дней и более (NPL 90+) в разрезе профессий - должников, чья задолженность была передана в работу взыскателям по договорам цессии. Исследование охватывает должников банков и МФО, время проведения - февраль 2022 года, периоды наблюдения: 2019, 2020 и 2021 годы.