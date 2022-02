Кассовые сборы кинотеатров Хайнаня за неделю каникул превысили $8 млн

По его данным, с 1 по 6 февраля состоялось более 26,7 тыс. сеансов, а общее число посетителей достигло 1,03 млн человек. При этом, кассовые сборы во всем Китае за неделю выходных превысили 6,03 млрд юаней (более $949 млн).

Самыми популярными кинокартинами стала военная драма "Битва при Чосинском водохранилище 2" (The Battle At Lake Changjin II, 2022), и кинокомедии "Слишком крут для убийства" (Too Cool To Kill, 2022) и "Хороший вид" (Nice View, 2022).

В этом году новый год по лунному календарю наступил 1 февраля. В связи с этим с 31 января по 6 февраля в Китае были общенациональные праздники.