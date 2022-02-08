В Хабаровске будут перерабатывать отходы бумажно-картонного производства и пивоварения

ХАБАРОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Предприятия по переработке отходов бумажно-картонного и пивоваренного производств откроют на площадке территории опережающего развития (ТОР) в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"На территории бывшего картонно-рубероидного завода запустят линию по переработке картона и наладят производство сухого корма для животных из пивоваренных отходов", - говорится в сообщении.

Одно из новых предприятий запустит компания "ДВ Сеньхе". Она начала работать в регионе в 2017 году, открыв производство бумаги и картона. До недавнего времени продукция в основном экспортировалась в КНР, на внутренний рынок направлялось около 10%. Со стартом работы нового производства в планах инвесторов нарастить российскую долю сбыта до 30%.

Со слов директора Агентства по привлечению инвестиций и развитию инноваций Андрея Дымченко инвестор предполагает расширить производство, введя новую зеленую линию по переработке отходов бумажно-картонного производства. Она будет расположена под одной крышей с основным предприятием. Это модель безотходного производства. Объем заявленных инвестиций во вторую очередь проекта составит 263 млн рублей, количество рабочих мест - 85. Ассортимент расширят за счет нового продукта - гофрокартона, который востребован в упаковочной промышленности и прочих отраслях. С вводом второй линии объем выпускаемой продукции возрастет с 2 тыс. до 5 тыс. тонн в месяц.

На территории ТОР "Хабаровск" рядом с бумажно-картонным производством второй инвестор - компания "Продинвест Восток" - планирует открыть предприятие по изготовлению продукции из отходов пивоваренного производства. "Компания намерена открыть производство высококачественного сухого комбикорма для крупного рогатого скота. По планам инвестора, партнером по поставке сырья - пивного сусла - выступит пивоваренный завод "Балтика-Хабаровск". Предполагается, что Хабаровский край станет пилотным регионом для реализации такого проекта. В дальнейшем этот опыт может быть распространен и на другие субъекты Дальнего Востока", - цитируют в сообщении Дымченко. Будет создано 18 рабочих мест, объем инвестиций - 5,5 млн рублей.

В июле прошлого года правительство РФ одобрило расширение границ ТОР "Хабаровск". Инвесторы планируют стать резидентами территории. С получением такого статуса обе компании смогут воспользоваться налоговыми льготами и преференциями. В ТОР "Хабаровск", как уточнили ТАСС в пресс-службе краевого правительства, зарегистрировано 42 резидента. Общая сумма заявленных инвестиций - 28,4 млрд рублей, будет создано почти 2,9 тыс. новых рабочих мест.