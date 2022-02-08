Продажи Inventive Retail Group выросли в 2021 году почти на 50%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Продажи Inventive Retail Group, в портфеле которой в том числе бренды Apple, Samsung, Lego, Nike, выросли на 46% в 2021 году по сравнению с 2020 годом, говорится в сообщении компании.

"В сравнении с 2020 годом продажи группы выросли на 46% и составили 125,4 млрд рублей с НДС", - указано в сообщении.

При этом продажи по сопоставимым магазинам (LfL) увеличились на 43%, а онлайн-продажи - на 49%. Количество посетителей всех магазинов группы за год выросло на 37% и составило 50,8 млн. При этом трафик интернет-магазинов группы вырос на 11% - до 111 млн человек, отмечают в компании.

В 2021 году Inventive Retail Group открыла 61 розничный магазин. На 1 января 2022 года их количество достигло 450 в 35 городах. Наиболее активно открывались магазины сетей Xiaomi и Street Beat. По итогам года общая площадь магазинов группы составила 69,7 тыс. кв. м, добавили в компании.

Inventive Retail Group - это группа компаний, управляющая специализированными розничными и онлайн-магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров под брендами Apple‚ Samsung, Lego и Nike и другие.